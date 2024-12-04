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04 декабря, 13:00

Политика

В ЛДПР опровергли выдвижение дочери Жириновского в Госдуму в 2026 году

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Вопрос выдвижения дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко от партии на выборы в Госдуму в 2026 году пока не обсуждается. Об этом ТАСС рассказала замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар.

Ранее СМИ писали, что Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026-м. При этом информацию подтвердил замруководителя партии Станислав Наумов, назвав дочь Жириновского "ключевой частью проекта".

Кавшар также указала, что Боцан-Харченко является членом команды, но о выдвижении пока разговоров нет. По ее словам, дочь основателя ЛДПР в данный момент участвует в жизни партии по направлению сохранения наследия Жириновского.

Собеседница агентства пояснила, что недавно она стала управляющим Фонда Жириновского, также она активный участник подготовки мероприятий к 35-летию партии, в том числе выставки на ВДНХ, подготовки 80-летия основателя ЛДПР.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. В ноябре 2024-го Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году на госуровне 80-летия Жириновского. Главой оргкомитета по подготовке мероприятий назначен председатель ГД Вячеслав Володин.

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