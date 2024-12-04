"Коммерсант": дочь Жириновского станет кандидатом на выборах в Госдуму от ЛДПР

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Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году, передает "Коммерсант".

Данную информацию подтвердил заместитель руководителя ЛДПР Станислав Наумов, заявив, что Боцан-Харченко является "ключевой частью проекта".

"Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна", – сообщил он.

Наумов отметил, что инициатором вовлечения Боцан-Харченко в партийную работу стал глава фракции Леонид Слуцкий. Он уже привлекал ее к подготовке юбилейного съезда, приуроченного к 35-летию партии, а также к работе оргкомитета, созданного указом Владимира Путина для празднования в 2026 году 80-летия со дня рождения Жириновского.

По словам источников издания, знакомых с положением дел в ЛДПР, идея привлечь к партийной деятельности дочь Жириновского исходит в том числе от администрации президента. Там допускают вариант, при котором Боцан-Харченко на выборах в Госдуму может войти в верхнюю часть партсписка ЛДПР, к примеру, на второй позиции после Слуцкого.

Владимир Путин в ноябре подписал указ о праздновании в 2026 году на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского. Главой оргкомитета по подготовке мероприятий назначен Вячеслав Володин.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Медики до последнего боролись за его жизнь, оказывая основателю ЛДПР всю возможную помощь.