Суд в Москве признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Никулинский районный суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил иск Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства. В материалах суда он значится как Жириновский.

Внебрачный ребенок Владимира Жириновского уже несколько лет требует официально признать его сыном политика из-за наследства.

Изначально Эйдельштейн подал иск о признании отцовства в Нальчикский суд. Он в октябре 2022 года признал мужчину сыном политика, однако в феврале этого года Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил данное решение. Причиной этого стала жалоба от некого заинтересованного лица.

Также Верховный суд вынес новое решение, которое полностью отказывает в удовлетворении исковых требований.