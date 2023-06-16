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13:48

Транспорт

"Аэрофлот" назовет один из самолетов именем Жириновского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" получит два самолета Boeing 737. Один из них назовут в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, следует из сообщения в телеграм-канале партии.

"Один из них получит имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а второй – поэта Гавриила Державина. Представители российской авиакомпании считают Владимира Вольфовича выдающимся политиком, который внес весомый вклад в новейшую историю Российской Федерации", – говорится в сообщении.

О том, что один из самолетов "Аэрофлота" могут назвать в честь Жириновского, стало известно еще в декабре прошлого года.

На тот момент в авиакомпании отмечали, что планируют подумать о присвоении имени одному из воздушных судов с началом поставок лайнеров отечественного производства МС-21 и SSJ-100.

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