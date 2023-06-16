13:48Транспорт
"Аэрофлот" назовет один из самолетов именем Жириновского
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская авиакомпания "Аэрофлот" получит два самолета Boeing 737. Один из них назовут в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, следует из сообщения в телеграм-канале партии.
"Один из них получит имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а второй – поэта Гавриила Державина. Представители российской авиакомпании считают Владимира Вольфовича выдающимся политиком, который внес весомый вклад в новейшую историю Российской Федерации", – говорится в сообщении.
О том, что один из самолетов "Аэрофлота" могут назвать в честь Жириновского, стало известно еще в декабре прошлого года.
На тот момент в авиакомпании отмечали, что планируют подумать о присвоении имени одному из воздушных судов с началом поставок лайнеров отечественного производства МС-21 и SSJ-100.
ЛДПР показала на ПМЭФ политическую нейросеть "Жириновский"
Читайте также