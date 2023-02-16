Сын Жириновского заявил, что не бил полицейского в ходе дебоша в ресторане

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Сын экс-лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн заявил на судебном заседании, что не бил полицейского в ходе дебоша в ресторане "Ткемали", сообщает ТАСС.

"Эйдельштейн О. В. на судебное заседание явился, подтвердил данные о его личности, вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что виновен в том, что оказался в суде, отметил, что не нарушал общественный порядок", – сказано в постановлении суда.

Согласно документу, Эйдельштейн заявил, что 14 февраля примерно в 19:30 встретился со знакомым в ресторане, где они немного выпили, но никто не устраивал дебош.

Задержание полицейскими Эйдельштейна якобы произошло на выходе из заведения.

Защитник мужчины попросил назначить штраф, но не арестовывать.

В постановлении суда также отмечается, что сын Жириновского в ответ на законные требования инспектора ППС нецензурно выражался, размахивал руками, отказывался проследовать в служебный автомобиль, а также пытался скрыться от сотрудников МВД и проявлял агрессию. Отмечается, что Эйдельштейн толкал полицейских и хватал их за форму.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд столицы принял решение об аресте Эйдельштейна на 15 суток. Его признали виновным по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

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