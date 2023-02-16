Сына Жириновского арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сына экс-лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда столицы.

"Эйдельштейн признан виновным по части 2 статье 20.1 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток", – отметили в суде.

Эйдельштейн 14 февраля этого года, находясь в ресторане "Ткемали" на Новой площади в столице, вел себя неподобающим образом. За дебош мужчину увезли в отдел полиции. Там сын Жириновского проявил агрессию по отношению к полицейским, оскорблял их и даже ударил инспектора ППС кулаком в грудь.

Пострадавший обратился в медучреждение за помощью с ушибом ключицы.

Сотрудники полиции составили на Эйдельштейна административный протокол о мелком хулиганстве. По факту нападения на полицейского ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали пьяную пассажирку самолета Ставрополь – Москва, которая укусила бортпроводника.

В данный момент решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. Бортпроводнику понадобилась помощь врачей, в настоящее время угроз для его здоровья нет.



Пассажирка рейса авиакомпании "Аэрофлот" обнажилась на борту и устроила дебош

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!