В Шереметьево задержали укусившую бортпроводника пассажирку

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В московском аэропорту Шереметьево задержали пьяную пассажирку самолета Ставрополь – Москва. Она укусила бортпроводника, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на борту самолета, выполняющего рейс из Ставрополя в Москву. Пьяная пассажирка во время полета выражалась нецензурно, не реагировала на замечания бортпроводников, а одного из них укусила. По прибытии в аэропорт Шереметьево женщину задержали", – отмечается в сообщении.

Собеседник издания добавил, что сейчас решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. Бортпроводнику понадобилась помощь врачей, в настоящее время угроз для его здоровья нет.

Ранее пассажир магаданского аэропорта отказался проходить досмотр и повредил имущество аэровокзала. По данным Управления на транспорте по ДФО, на пункте досмотра пассажир не реагировал на требования сотрудников авиационной безопасности. Он начал публично оскорблять полицейских.

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