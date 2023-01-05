Полицейские задержали мужчину за дебош в аэропорту Магадана

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пассажир магаданского аэропорта отказался проходить досмотр и повредил имущество аэровокзала. Об этом со ссылкой на Управление на транспорте по ДФО сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, на пункте досмотра пассажир не реагировал на требования сотрудников авиационной безопасности, а затем начал публично оскорблять полицейских.

В отношении дебошира составили протокол об административном правонарушении. Мужчину поместили в изолятор временного содержания ОМВД России по Магадану.

Ранее сообщалось, что группа пассажиров устроила дебош на борту самолета Кишинев – Тель-Авив. После процедуры посадки молодые люди начали вести себя агрессивно и устроили потасовку.

До этого в аэропорту Домодедово задержали пьяного пассажира, который заявил о бомбе в своем рюкзаке. На место прибыли специалисты-кинологи. Опасных предметов обнаружено не было.

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