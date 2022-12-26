Пассажиры устроили дебош на борту самолета Кишинев – Тель-Авив

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Рейс авиакомпании Air Moldova из Кишинева в Тель-Авив отменили из-за группы агрессивных пассажиров, которые устроили дебош на борту самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что рейс 9U547 25 декабря отменили по соображениям безопасности.

"После процедуры посадки на борт самолета группа пассажиров стала вести себя агрессивно и устроила потасовку, поставив под угрозу безопасность полета, пассажиров и экипажа. Командир самолета принял решение не взлетать в условиях, в которых не соблюдаются правила безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессивные пассажиры были задержаны.

Ранее сотрудники полиции задержали пьяного пассажира, который устроил дебош в аэропорту Домодедово и заявил о бомбе в своем рюкзаке. Рюкзак мужчины обследовали специалисты-кинологи. Опасных предметов обнаружено в нем не было.

Дебоширом оказался житель Брянской области 1985 года рождения, который вместе с супругой должен был вылететь в Сочи.



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