Пара устроила дебош в самолете Сочи – Санкт-Петербург

На пару, устроившую дебош в самолете, составили протокол за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что во время посадки на рейс Сочи – Санкт-Петербург мужчина и женщина ввязались в конфликт. Они ругались и не реагировали на замечания.

Позднее выяснилось, что все началось с просьбы мужчины пересадить его на другое место. Стюард ему отказал, а девушка решила защитить молодого человека.

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