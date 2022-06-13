Водитель сбил пешеходов на зебре под Южно-Сахалинском

Иномарка протаранила людей на зебре возле жилищного комплекса под Южно-Сахалинском.

Водитель ехал с большой скоростью и не притормозил у перехода. По словам очевидцев, сильные травмы получили мать и дочь. Обе в настоящее время находятся в больнице.

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