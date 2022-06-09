Вахтовики в Якутии подорвали медведя взрывчаткой

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Вахтовикам, взорвавшим медведя с помощью взрывчатки в Якутии, грозит уголовная ответственность. Об этом заявили в республиканском министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает РИА Новости.

Так в ведомстве отреагировали на опубликованный в соцсетях видеоролик, на котором запечатлено, как неизвестные на севере Якутии приманивают дикого медведя к заминированной кастрюле с едой и убивают, дистанционно активируя взрывчатку.

"В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления по пункту б части 1 статьи 258 УК РФ, ("Незаконная охота с применением взрывчатых веществ"), а также по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным")", – заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что региональное МВД оценит действия злоумышленников на соответствие уголовной статье о браконьерстве.

Ранее сотрудники полиции застрелили медведя, который целый день бродил по Лесозаводску в Приморском крае. Уточняется, что сообщения в дежурную часть поступили от местных жителей. Животное обнаружили в центре города. Полицейские и сотрудники вневедомственной охраны пытались направить медведя в безлюдное место, но сделать этого не удалось.