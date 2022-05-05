Уголовное дело возбудили против избившего кота жителя Химок

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В отношении мужчины, который избил кота в Химках, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Московской области.

Дело возбудили по статье 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животными").

"В дежурную часть УМВД России по г. о. Химки поступило сообщение о том, что возле одного из домов, расположенных на проспекте Мельникова, гражданин пытается убить кота. Установлено, что мужчина нанес множественные удары ногами по телу животного, после чего с силой ударил его о землю", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео, на котором актер Дмитрий Задорожный избивает кота в подъезде дома в Химках. На записи видно, как владелец швыряет животного о землю, бьет ногами и наступает на лапы. По некоторым данным, после произошедшего на лестничной площадке остались следы крови.

Позже сам актер прокомментировал произошедшее. По его словам, кот прожил у него два года, а на улице его начали выгуливать неделю назад. Задорожный объяснил свои действия самообороной. Он рассказал, что питомец разрезал ему ноги и руки "просто в мясо", а хозяин пытался его в таком состоянии доставить домой.

