Актера Задорожного задержали за избиение кота

Полиция в Москве задержала актера Дмитрия Задорожного за жестокое обращение с животными. В интернет попали кадры, как он избивает своего кота в подъезде в Химках.

После беседы с правоохранителями мужчину отпустили, однако зоозащитники требую привлечь Задорожного к ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

