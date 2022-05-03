Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Три человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах. Еще 16 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что ситуация находится на личном контроле у главы Московской области.

"Андрей Воробьев поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать необходимую помощь эвакуированным жильцам. По предварительным данным, 3 человека погибли, 1 – с тяжелыми травмами и 15 человек – с отравлением угарным газом", – рассказали в пресс-службе.

В 16:30 пожар был локализован. В настоящий момент всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Ранее пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский в Подмосковье. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади. В результате был объявлен повышенный ранг пожара. В готовность привели пожарный поезд. Всего в тушении были задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники. Ликвидация открытого горения была произведена в 07:36.