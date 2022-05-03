Пожар произошел на складе в Подмосковье

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Пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как уточняется, на момент прибытия пожарных здание горело по всей площади. Объявлен повышенный ранг пожара. В готовность приведен пожарный поезд.

Отмечается, что в тушении задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники.

Ранее сообщалось, что спасатели потушили пожар в автосервисе в Люберцах. В течение нескольких часов МЧС боролись с огнем на площади 400 квадратных метров. В помещении находились легковоспламеняющиеся жидкости и автомобили с газовым оборудованием. Пожару был присвоен второй уровень сложности.

