Около 400 человек эвакуировали из-за пожара в студенческом общежитии в Приморье

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В студенческом общежитии в поселке Аякс на Русском острове во Владивостоке произошел пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС сообщает "Интерфакс".

По данным спасателей, до прибытия пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались порядка 400 человек.

Как уточнили в ведомстве, частично были задымлены 4 и 5 этажи левого крыла здания, огнем также был поврежден книжный шкаф на 4 этаже.

Причины пожара и материальный ущерб в настоящее время устанавливаются. По данным из открытых источников, по адресу, где произошел пожар, располагается общежитие ДВФУ.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания эвакуировали студентов из общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Уточнялось, что пожар произошел в одной из комнат, его общая площадь составила три квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.