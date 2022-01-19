Свыше 500 человек эвакуировали из общежития на юго-западе Москвы из-за пожара – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В общежитии на юго-западе столицы произошел пожар, эвакуированы более 500 человек. Об этом в ночь на среду, 19 января, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает "Агентство "Москва".

"В общежитии на проспекте 60-летия Октября, дом 15 произошло возгорание в мусоропроводе. Горение ликвидировано на площади 5 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу находится общежитие "Горняк – 1", принадлежащее Национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС".

Ранее сообщалось, что из-за возгорания эвакуировали студентов из общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Уточнялось, что пожар произошел в одной из комнат, его общая площадь составила три квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.