Свыше 500 человек эвакуировали из общежития на юго-западе Москвы из-за пожара – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В общежитии на юго-западе столицы произошел пожар, эвакуированы более 500 человек. Об этом в ночь на среду, 19 января, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает "Агентство "Москва".
"В общежитии на проспекте 60-летия Октября, дом 15 произошло возгорание в мусоропроводе. Горение ликвидировано на площади 5 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Согласно данным из открытых источников, по данному адресу находится общежитие "Горняк – 1", принадлежащее Национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС".
Ранее сообщалось, что из-за возгорания эвакуировали студентов из общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.
Уточнялось, что пожар произошел в одной из комнат, его общая площадь составила три квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.
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