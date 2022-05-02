Пожар в автосервисе в Люберцах потушили

Спасатели потушили пожар в автосервисе в Люберцах. В течении нескольких часов МЧС боролись с огнем на площади 400 квадратных метров.

В помещении находились легковоспламеняющиеся жидкости и автомобили с газовым оборудованием. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





