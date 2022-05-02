Суд арестовал водителя Mercedes после смертельного ДТП на Щелковском шоссе

14:34
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Измайловский районный суд арестовал 21-летнего москвича после смертельного ДТП с его участием на Щелковском шоссе, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Мужчине назначено наказание в виде заключения под стражу на срок до 30 июня 2022 года. Ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения".
Авария произошла ночью 30 апреля. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz C 200 и двигаясь по улице Бирюсинка, выехал на перекресток на пересечении с Щелковским шоссе на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с Mercedes, следовавшим по Щелковскому шоссе. Пассажир, находящийся в автомобиле обвиняемого, от полученных травм скончался на месте.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения обвиняемый отказался. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
Ранее ДТП с участием автобуса и легковой машины произошло в Зеленограде. В результате аварии пять пассажиров автобуса получили ушибы при падении из-за резкого торможения.
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