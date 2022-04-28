Авария с участием 3 автомобилей произошла на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 70-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в результате аварии одна из машин перевернулась. На время работы оперативных служб на месте ДТП было ограничено движение. Проезд осуществлялся по одной полосе из пяти. В настоящий момент движение восстановлено.

Накануне авария произошла на внутренней стороне 81-го километра МКАД. В результате ДТП пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии. Уточнялось, что ходе дорожно-транспортного происшествия перевернулся автомобиль Daewoo Matiz.

До этого на МКАД произошло ДТП в районе развязки с Новорижским шоссе. Там столкнулись грузовик и легковушка. Из-за аварии на данном участке образовался большой затор, были перекрыты три полосы из пяти. Однако движение удалось оперативно восстановить.