Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Москвы, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Авария случилась на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 21. Там столкнулись пять машин. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

Уточняется, что движение в сторону центра осуществляется по трем полосам из четырех, в сторону области оно восстановлено. Автомобилистам посоветовали заранее по возможности выбирать пути объезда места ЧП.

Ранее ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Новорижским шоссе. Там столкнулись грузовик и легковушка. Из-за аварии на данном участке образовался большой затор, и были перекрыты три полосы из пяти. Однако движение удалось оперативно восстановить.