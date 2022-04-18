ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Новорижским шоссе

Грузовик и легковушка столкнулись на МКАД в районе развязки с Новорижским шоссе. Авария произошла на 65-м километре трассы. Там образовался большой затор, были перекрыты три полосы из пяти.

К этой минуте движение уже восстановили, сообщает московский Дептранс. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.