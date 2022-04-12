11:19
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Подмосковье задержан сторонник запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор", прошедший курсы диверсионной подготовки НАТО и воевавший в Донбассе, сообщает ТАСС.
По данным ФСБ России, он награжден тремя государственными наградами за участие в украинской операции в Донбассе, а в качестве поощрения получил гражданство Украины.
Сообщается, что он прибыл в Россию незадолго до начала российской военной операции в Донбассе и мог планировать диверсии в столичном регионе.
Спецслужбы обнаружили в лесном массиве Солнечногорского района принадлежащий задержанному тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора" и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры.
На основании полученной доказательной базы в отношении него возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.
Ранее ВС РФ ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Тараса Бобанича. Он с 2014 года принимал участие в карательной операции Киева в Донбассе и лично отдавал приказы на артобстрелы Донецка и Луганска.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Подмосковье задержан сторонник "Правого сектора", воевавший в Донбассе
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