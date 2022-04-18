Собянин открыл три реконструированные поликлиники в разных районах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 3 детской городской поликлиники № 148 на Новочеркасском бульваре.

"Мы продолжаем масштабную реконструкцию городских поликлиник. Здесь, в Марьине, в самом населенном районе Москвы проживают 250 тысяч человек. Очень важна поликлиническая помощь. Первая поликлиника реконструирована, три еще будут реконструированы, так что значительным образом в Марьине изменится медицинская амбулаторная помощь", – отметил мэр.

Работы по реконструкции филиала № 3 детской городской поликлиники № 148 были начаты в январе прошлого года и завершены в апреле текущего. В ходе проекта здание полностью перестроили, благодаря чему удалось выделить помещение для устройства кабинета ЛФК. Кроме того, в бассейне установили новейшее оборудование водоподготовки, а также адаптировали его чашу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

После проведения реконструкции поликлиника получила свыше 3 тысяч единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря. Теперь благодаря новому оборудованию медики могут осуществлять современные виды диагностики. Также для детей с симптомами инфекционных заболеваний создали отдельный вход через фильтр-бокс. Была благоустроена и прилегающая территория медучреждения.

По словам Собянина, всего на сегодняшний день в Москве реконструирована 41 поликлиника. При этом на следующей неделе, вероятно, в эксплуатацию введут еще пять, а к 2023 году планируют закончить всю программу реконструкции.

Одновременно после окончания работ в Москве были открыты еще две поликлиники – филиал № 1 ДГП № 81 в Конькове и филиал № 5 ГП № 175 в Восточном.

Ранее сообщалось, что в Савеловском районе Москвы построят новую поликлинику. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Все кабинеты медицинского учреждения будут оснащены современным оборудованием и мебелью, адаптированной под нужды маломобильных граждан. На территории медучреждения обустроят детскую площадку, велопарковки, высадят кустарники и деревья.

