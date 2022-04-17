Программа капремонта московских поликлиник будет реализована вовремя – заммэра Ракова.

Для 50 электричек на МЖД в Вербное воскресенье назначили дополнительные остановки – пресс-служба ЦППК.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ – Минобороны РФ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.