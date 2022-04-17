Кабмин увеличил экспортные квоты для производителей минеральных удобрений

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Правительство РФ временно увеличило действующие экспортные квоты для отечественных производителей минеральных удобрений до 31 мая текущего года, говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.
Уточняется, что квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысяч тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличили на 466 тысяч тонн. Теперь он составляет около 5,6 миллиона тонн.
Отмечается, что данные меры направлены на поддержку производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и западных санкций.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что логистические компании Европы саботируют поставки отечественной продукции, в том числе минеральных удобрений. Россия, как уточнял министр, не желает создавать трудности, в частности, поднимать цены, и готова подождать взвешенного решения, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
На поддержку аграрных предприятий в РФ дополнительно выделят 153 млрд рублей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: