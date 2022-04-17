Кабмин увеличил экспортные квоты для производителей минеральных удобрений

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Правительство РФ временно увеличило действующие экспортные квоты для отечественных производителей минеральных удобрений до 31 мая текущего года, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.

Уточняется, что квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысяч тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличили на 466 тысяч тонн. Теперь он составляет около 5,6 миллиона тонн.

Отмечается, что данные меры направлены на поддержку производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и западных санкций.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что логистические компании Европы саботируют поставки отечественной продукции, в том числе минеральных удобрений. Россия, как уточнял министр, не желает создавать трудности, в частности, поднимать цены, и готова подождать взвешенного решения, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

