В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о возможных новых направлениях санкций в отношении России, передает РИА Новости.

В беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag она заявила, что ограничения могут затронуть финансовый и энергетический секторы.

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах", – заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции прорабатываются таким образом, что на следующей стадии могут затронуть уже поставки нефти из России.

Уже введенные санкции стали следствием решения Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.