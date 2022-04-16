Более 15,8 тыс людей эвакуировали с Украины в РФ за прошедшие сутки – МО РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вооруженные силы эвакуировали в Россию 15 837 граждан из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что эвакуация проводилась без участия украинских властей.

Мизинцев отметил, что с начала специальной операции с Украины эвакуировали 837 157 человек, из которых 154 396 – дети. Границу России пересекли 111 029 автомобилей.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и иностранных наемников составляют 23 367 человек. Он также назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери украинской армии составляют 2 500–3 000 человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

