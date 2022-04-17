Детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медицинские карты

Все московские детские поликлиники в 2022 году перейдут на электронные медицинские карты. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. СНХ

По словам представителя мэрии, этот инструмент способствует качественному изменению московского здравоохранения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.