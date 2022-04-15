Более 500 тыс элементов наружного освещения промоют в Москве после зимы

В Москве идет масштабная уборка. В порядок приводят и всю уличную систему освещения, а это больше 500 тысяч элементов.

Как отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, за последние 10 лет уровень освещенности в столице вырос почти в два раза.

Световые конструкции, фонари и установки с подсветкой сначала моют специальным составом, он абсолютно безопасен для человека. Затем при необходимости их ремонтируют и красят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.