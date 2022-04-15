Бесплатные маршруты до столичных кладбищ запустят 17 апреля

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В Вербное воскресенье, которое в этом году отмечается 17 апреля, в Москве запустят бесплатные автобусы до кладбищ. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

На бесплатных маршрутах можно будет доехать до Центрального, Алабушевского, Перепечинского, Долгопрудненского, Химкинского, Николо-Архангельского, Митинского, Востряковского, Люблинского, Кузьминского, Богородского, Котляковского, Хованского, Щербинского, Домодедовского кладбищ и кладбища Ракитки.

Кроме того, в Вербное воскресенье и на Пасху назначены дополнительные остановки для 50 поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Изменения внесены в график движения электропоездов Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого и Рижского направлений в связи с возрастающим пассажиропотоком на станциях вблизи храмов и мемориальных мест.

Ранее завершилась подготовка всех 136 кладбищ Москвы к дням массовых посещений, которые традиционно проходят в весенние религиозные праздники. В праздничные дни кладбища будут открыты с 08:00 до 19:00.

Для уборки захоронений посетителям закупили более 2,8 миллиона пакетов для сбора мусора и 18 тысяч кубометров песка. Воспользоваться можно будет и бесплатным хозяйственным инвентарем.

