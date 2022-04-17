Детские поликлиники столицы перейдут на электронные медкарты в 2022 году

09:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве в текущем году на электронные медицинские карты перейдут все детские поликлиники, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году детские поликлиники полностью переходят на работу исключительно с электронной медицинской картой. Уже сейчас в 2/3 детских поликлиник бумажные карты все собраны, и в текущей деятельности ими врачи не пользуются", – сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее сообщалось, что персонализированный региональный календарь детских прививок стал доступен в электронной медицинской карте. Ракова рассказала, что календарь поможет сориентироваться, какие прививки сделаны, а какие нужно запланировать. По ее словам, календарь формируется индивидуально для каждого ребенка.
Кроме того, Ракова рассказала, что врачи-педиатры детских столичных поликлиник теперь могут воспользоваться подсказками с рекомендациями о плановых прививках детей. Они стали доступны в электронных медицинских картах.
В Москве закупка и доставка вакцин для детей идут по плану – Ракова
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