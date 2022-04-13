Цифровизация сократила число бумажных справок для школ и детских садов на 2,5 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что переход к цифровым справкам об отсутствии детей в школе или детсаде по болезни существенно сократил число бумажных свидетельств. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Только за год мы избавили москвичей от оформления более 2,5 миллиона бумажных справок и сделали процесс максимально удобным и для родителей, и для врачей поликлиник, и для медработников школ и детсадов. Еще один большой плюс — цифровую справку нельзя потерять или испортить", – заявила Ракова.

Заммэра пояснила, что скоро такой документ попадает в систему "ЕМИАС.Школа". Он также доступен в электронной медкарте детей.

Объединение цифровой платформы здравоохранения и "Московской электронной школы" способствует, в частности, персонализированному подбору оптимальных нагрузок для учащихся на уроках физкультуры. Преподаватели имеют доступ к сведениям о физической группе здоровья учеников и на основании них адаптировать программу.

В электронный вид также переведена медкарта для образовательных учреждений по форме № 026/у-2000, необходимая для поступления в первый класс школы или детский сад. Документ автоматически формируется на основании информации из ЕМИАС.

Председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук в начале марта рассказала, что жителям столицы упростили открытие доступа к электронной медицинской карте. В частности, в форму заявки автоматически будут вноситься сведения из учетной записи на mos.ru.

