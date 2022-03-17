Врачи телемедицинского центра в Москве провели свыше 2,8 млн консультаций за 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Врачи столичного телемедицинского центра провели за два года более 2,8 миллиона консультаций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

2,2 миллиона консультаций получили горожане, которые болели коронавирусом. Телемедицинский центр работает круглосуточно. Ежедневно пациентов консультируют почти 200 врачей.

"Телемедицина в Москве доказала свою эффективность и позволила обеспечить постоянный мониторинг состояния пациентов, а также разгрузить выездные службы поликлиник. Этот опыт оказался полезен и в организации работы подразделений в поликлиниках во время недавнего подъема заболеваемости", – говорится в сообщении.

Специалисты центра ведут медицинское наблюдение за состоянием пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые лечатся дома, а также за участниками пострегистрационных исследований вакцин от COVID-19.

В теплое время года медики удаленно консультировали посетителей павильонов "Здоровая Москва", у которых были обнаружены какие-либо отклонения в ходе диспансеризации.

Врачи анализируют состояние пациентов с помощью аудио- или видеосвязи. Кроме того, специалисты дают рекомендации и отвечают на вопросы. При необходимости в схему терапии вносят изменения, а в случае ухудшения самочувствия оформляют вызов скорой для госпитализации.

Данные, которые фиксирует специалист во время консультации, отображаются в электронной медицинской карте пациента. Эта информация доступна врачам поликлиники и скорой помощи.

Ранее главный врач городской поликлиники № 64 Михаил Шутов подчеркнул, что благодаря телемедицине можно открыть больничный и пройти полноценный осмотр врача. Для этого необходимо скачать приложение "ЕМИАС. Телемедицина", чтобы оставить заявку на консультацию.