Врачи телемедицинского центра в Москве провели свыше 2,8 млн консультаций за 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин
Врачи столичного телемедицинского центра провели за два года более 2,8 миллиона консультаций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
2,2 миллиона консультаций получили горожане, которые болели коронавирусом. Телемедицинский центр работает круглосуточно. Ежедневно пациентов консультируют почти 200 врачей.
"Телемедицина в Москве доказала свою эффективность и позволила обеспечить постоянный мониторинг состояния пациентов, а также разгрузить выездные службы поликлиник. Этот опыт оказался полезен и в организации работы подразделений в поликлиниках во время недавнего подъема заболеваемости", – говорится в сообщении.
Специалисты центра ведут медицинское наблюдение за состоянием пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые лечатся дома, а также за участниками пострегистрационных исследований вакцин от COVID-19.
В теплое время года медики удаленно консультировали посетителей павильонов "Здоровая Москва", у которых были обнаружены какие-либо отклонения в ходе диспансеризации.
Врачи анализируют состояние пациентов с помощью аудио- или видеосвязи. Кроме того, специалисты дают рекомендации и отвечают на вопросы. При необходимости в схему терапии вносят изменения, а в случае ухудшения самочувствия оформляют вызов скорой для госпитализации.
Данные, которые фиксирует специалист во время консультации, отображаются в электронной медицинской карте пациента. Эта информация доступна врачам поликлиники и скорой помощи.
Ранее главный врач городской поликлиники № 64 Михаил Шутов подчеркнул, что благодаря телемедицине можно открыть больничный и пройти полноценный осмотр врача. Для этого необходимо скачать приложение "ЕМИАС. Телемедицина", чтобы оставить заявку на консультацию.
Врач рассказал, как работает телемедицина
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