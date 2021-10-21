В России создали систему онлайн-наблюдения за пациентами в реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России разработали систему для круглосуточного мониторинга состояния пациентов в реанимации, а также наблюдения за активностью медперсонала. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект так называемой "умной реанимации" представляет собой телемедицинскую систему, которая в круглосуточном режиме собирает данные со специально установленных в палатах камер, прикроватных мониторов и аппаратов ИВЛ. С ее помощью можно организовать для дежурных врачей онлайн-пост наблюдения за состоянием пациентов, организовать связь больных с родственниками, а также провести оперативную консультацию с коллегами из других медучреждений.

Запустить новую систему в рамках пилотного проекта планируется в новой детской больнице Томска, строительство которой завершится в 2022 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому один миллиард рублей направят на поддержку в столице научных разработок и инноваций в сфере медицины. Средства из городского бюджета пойдут на финансирование коллективов специалистов из медицинских организаций государственной системы здравоохранения, занимающихся разработкой высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний.

