Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Инновационное лабораторное оборудование начали использовать в Морозовской детской больнице. Теперь можно будет проводить молекулярно-генетические исследования для пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Оснащение профессиональным медицинским оборудованием медучреждений идет регулярно. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это помогает отойти от использования в исследованиях сторонних лабораторий.
"Врачи Морозовской больницы уже начали применять в работе уникальное оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований у детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Оно было закуплено в рамках научного гранта мэра Москвы для совершенствования оказания медицинской помощи детям по профилю "детская онкология", – отметила Ракова.
Новые приборы помогут индивидуально подобрать специализированное лечение и на основе генетической информации предсказывать его переносимость каждым ребенком.
В составе нового оборудования – масс-спектрометр для генетических анализов и система высокопроизводительного секвенирования. Последняя разработана вместе со специалистами инновационного центра "Сколково" и является уникальной. Она нужна для сопровождения больных, готовящихся к трансплантации костного мозга, а также тем, которые проходят лечение или восстановление после пересадки в комплексе с другими методиками.
В сентябре новое медицинское оборудование поступило в НИИ им. Склифосовского. Стереотоксическая рама нового поколения уже применяется в работе. Специалисты института провели с ее помощью первую в России операцию. Рама необходима для проведения всех расчетов предстоящей операции и фиксации пациента на время вмешательства.
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