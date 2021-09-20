Новое оборудование для операций на мозге поступило в НИИ им. Склифосовского

Операции на мозге стали эффективнее. В НИИ им. Склифосовского поступило новое уникальное оборудование для аппарата "Гамма-нож".

Стереотоксическая рама нового поколения уже применяется в работе. Специалисты института провели с ее помощью первую в России операцию.

Рама необходима для проведения всех расчетов предстоящей операции и фиксации пациента на время вмешательства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

