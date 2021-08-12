Хирурги и кардиологи смогут заполнять медицинские протоколы голосом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему "Сбера", выпустила Voice2Med для заполнения медицинских протоколов с помощью голоса. Об этом рассказали в пресс-службе ЦРТ.
"Теперь Voice2Med поддерживает еще и словари медицинских терминов для хирургов и кардиологов. Это позволит с помощью голоса фиксировать детали, не отвлекаясь от проведения операции или обследования", – рассказал гендиректор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.
С помощью Voice2Med можно преобразовывать голос врача в текст в режиме реального времени. Благодаря обработке более 500 тысяч обезличенных протоколов точность распознавания терминов обеспечена более чем на 93%.
Сейчас продуктом пользуются специалисты лучевой диагностики в 80 медицинских учреждениях Москвы, а также врачи из Мордовии, Удмуртии, Мурманска, Кемерова и Волгограда.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года столичные власти планируют приобрести для медицинских организаций Москвы около шести тысяч единиц нового оборудования. В частности, речь идет о компьютерных и магнитно-резонансных томографах, ангиографах, маммографах, аппаратах для рентген- и ультразвуковой диагностики.
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