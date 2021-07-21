Собянин осмотрел ход реконструкции поликлиники в Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции филиала № 194 городской поликлиники № 212 в районе Солнцево.

Градоначальник отметил, что жителям сложно поверить в возможность превратить старую поликлинику в новую. К тому же, по его словам, некоторые медучреждения в таком запущенном виде, что проще было бы снести их.

"Но тем не менее мы создали программу реконструкции, и она действительно дает результаты. Действительно получаются поликлиники высокого качества. Я думаю, что он (реконструированный филиал. – Прим. ред.) не будет уступать новой поликлинике, которая сейчас строится", – сказал мэр.

Говоря о планах, главный врач поликлиники № 212 Андрей Смирнов сообщил, что врачи должны переехать в новые кабинеты к сентябрю. Специалист добавил, что мебель и технику уже доставили.

"Все будет соответствовать новым требованиям: огромные кабинеты, огромные двери, новое оборудование, эргономическая мебель. Здесь будет шикарное отделение медицинской реабилитации", – подчеркнул он.

Заместитель генерального директора компании-подрядчика "Проектстрой" Максим Фисенко, в свою очередь, доложил, что здание филиала находится в высокой степени готовности.

"Строительно-монтажные работы завершены. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы. Получены замечания. Они устраняются. Все идет в плановом режиме. От графика не отстаем", – отметил Фисенко.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что четырехэтажное здание медучреждения на Солнцевском проспекте возвели в 1987 году. Комплексная реконструкция поликлиники стартовала в июле 2020 года.

В ходе работ здание практически полностью перестроят: изменят фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнят отделку помещений.

Ранее сообщалось, что в Москве после реконструкции открылись еще 4 поликлиники. Они расположены в Останкинском районе, Восточном Бирюлеве, Кунцеве и Западном Дегунине.

