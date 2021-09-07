"Доктор 24": дрожь в руках и мышцах

Почему трясутся руки? Это нормально, если вам страшно или вы не выспались. Но если руки дрожат без видимой причины – это признак проблем со здоровьем. Например, дефицита важного витамина и начинающейся гипертонии.

Об этом – в программе "Доктор 24".