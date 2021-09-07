В Москве выявлено 1 187 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за минувшие сутки выявили 1 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время были госпитализированы 495 человек, на ИВЛ находятся 262 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровел еще 1 441 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 457 119", – говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа в столице скончались 45 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо вакцинироваться. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Всего за последние сутки в России подтвердили 17 425 новых случаев коронавируса. На Московскую область пришлось 880 случаев, на Санкт-Петербург – 626, на Свердловскую область – 510, на Ростовскую область – 475, на Воронежскую область – 461.

С начала пандемии в России зарегистрировано 7 047 880 случаев коронавирусной инфекции.