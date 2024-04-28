Протестующие перекрыли трассу в Вайоцдзорской области в Армении

Фото: ТАСС/Александр Патрин

В Вайоцдзорской области Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном на тракторах перекрыли трассу Армения – Иран. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на видео с YouTube-канала 168.am.

Уточняется, что жители Армении заблокировали автомобильную трассу у города Ехегнадзор, который находится примерно в 130 километрах от Еревана. На видео показано, как несколько тракторов перекрыли дорогу. Возле них стоят легковые автомобили и грузовики.

О том, что армянские военнослужащие присоединились к акциям протеста в селе Киранц Тавушской области стало известно 27 апреля. Протестующие опубликовали в соцсетях видео, на котором заметно, что в акциях принимают участие люди в военной форме.

19 апреля Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Представители стран решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.