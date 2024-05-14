Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят точки зрения по вопросу международного сотрудничества. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Так, президент с председателем обсудят участие в ООН, где обе страны выступают с практически единой позицией по всем ключевым темам. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин переговорят о сотрудничестве стран в рамках БРИКС.

Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая. По итогам его переговоров с Си Цзиньпином планируется подписание совместного заявления и некоторых двусторонних документов.

Кроме того, президент РФ примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин сформировали новый образец отношений крупных государств, которые полностью отличаются от времен холодной войны.

