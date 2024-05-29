Депутат ГД Лантратова предложила создать аналог "Пушкинской карты"

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Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести аналог "Пушкинской карты" для участников СВО и их детей, с помощью которой они могли бы посещать культурные учреждения и мероприятия. Об этом со ссылкой на письмо депутата министру культуры РФ Ольге Любимовой сообщает ТАСС.

"Представляется целесообразной разработка и реализация программы, в рамках которой участникам специальной военной операции будут ежегодно предоставляться карты с номиналом 15 тысяч рублей для посещения учреждений культуры", – указано в письме.

Лантратова предложила дать название программе "Верещагинская карта" в память о великом русском художнике-баталисте Василии Верещагине.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил сохранять непотраченные средства "Пушкинских карт" в селах. По его словам, в небольших населенных пунктах молодым людям сложно найти досуг. Из-за этого средства часто остаются на картах непотраченными, а затем сгорают.

Ранее сообщалось, что правительство освободило семьи мобилизованных от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за отсутствующих родственников. Теперь им не нужно будет оплачивать услуги за водоснабжение и газоснабжение за отсутствующих членов семьи, если в квартире нет индивидуальных приборов учета.

