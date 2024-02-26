В Госдуме поддержали идею переноса непотраченных средств "Пушкинских карт" в селах

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Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за сохранение непотраченных средств "Пушкинских карт" в селах, сообщает RT.

Как он считает, такую практику можно распространить на всех пользователей "Пушкинских карт" в целом.

"Почему бы не дать возможность переносить на более поздний срок, но ограниченный. Вообще для всех. Например, не успели в текущем году потратить, давайте перенесем на будущий год. Пусть больше будет возможностей. Номинал карты-то небольшой. В этом году не смог сходить в театр, в кино несколько раз, а в следующем году сходил четыре раза вместо двух, условно говоря", – сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что должен быть установлен разумный срок, в течение которого можно было бы воспользоваться средствами. Депутат привел в пример систему баллов, действующую в торговых сетях. Там баллы сохраняются на определенный срок, а затем сгорают.

Также Нилов призвал развивать инфраструктуру для использования "Пушкинской карты", особенно в малых городах и селах. По его мнению, нужно заниматься детьми, чтобы не пришлось впоследствии фиксировать всплеск нарушений, снижение возраста употребления алкоголя и прочие непотребные тенденции.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что средства "Пушкинской карты", которые не были потрачены молодежью, проживающей в малых поселениях, необходимо переносить на следующий год.

Депутат напомнил, что программа культурного просвещения молодежи "Пушкинская карта", в рамках которой государство начисляет средства гражданам в возрасте от 14 до 22 лет для оплаты посещения культурных мероприятий, предполагает сгорание непотраченных денег по итогам года.

При этом он уточнил, что молодым людям из больших городов легко найти интересующие их культурные мероприятия, а тем, кто живет в селах, намного труднее это сделать: в малых поселениях таких мероприятий просто может не быть. Поэтому, по его словам, не все могут потратить предназначенные в рамках "Пушкинской карты" средства в положенный срок.

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