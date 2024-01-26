Путин поручил расширить список партнеров "Менделеевской карты"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность расширения списка партнеров проекта "Менделеевская карта". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Президент ожидает, что в список партнеров карты включат культурные, научные, образовательные организации и госкорпорации. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Доклад о проделанной работе Путин ожидает до 1 июля 2024 года.

Между тем "Пушкинскую карту", которая позволяет бесплатно посещать музеи, театры и кинотеатры, уже оформили более 10 миллионов россиян. По ней молодые люди смогли бесплатно получить более 50 миллионов билетов на разные культурные мероприятия.



В Минкультуры объяснили, почему школьники и студенты могут лишиться "Пушкинской карты"