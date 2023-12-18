В Госдуме предложили создать аналог "Пушкинской карты" в сфере туризма

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Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил создать в России аналог "Пушкинской карты" в сфере туризма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я бы поставил вопрос шире, нужен аналог "Пушкинской карты" в туризме, назвать ее, не знаю, карта Афанасия Никитина", – заявил депутат.

При этом о том, как можно реализовать проект и на какую категорию граждан может быть рассчитана карта, он не сообщил.

Ранее стало известно, что обладателями "Пушкинской карты" являются около 10 миллионов человек. Благодаря ей держатели смогли приобрести почти 50 миллионов билетов за счет выделенных государством средств.

Программу запустили в России в 2021 году. Оформить "Пушкинскую карту" могут лица в возрасте от 14 до 22 лет.



Минкультуры РФ изменит правила программы "Пушкинская карта"