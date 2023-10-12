Глава Минпросвещения РФ поддержал идею создания аналога "Пушкинской карты" для учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею первого зампредседателя комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой по разработке аналога "Пушкинской карты" для преподавателей – "Учительского билета". Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания комитета Лантратова предложила сделать программу для учителей, чтобы они могли бесплатно посещать культурные мероприятия со своими учениками.

"Что касается "Учительского билета" для педагогов, на мой взгляд, это правильная идея, очень хорошая, посмотрим, может быть в рамках нового национального проекта ее рассмотреть", – сказал Кравцов.

Всероссийскую программу "Пушкинская карта" запустили 1 сентября 2021 года. Номинал карты – пять тысяч рублей. Этими средствами школьники и студенты от 14 до 22 лет могут оплачивать посещения театров, музеев и концертов. А с февраля прошлого года к программе подключили еще и кинотеатры.

Ранее Лантратова также предложила создать платежную карту для социально незащищенных групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт по аналогии с "Пушкинской картой". Соответствующее письмо она уже направила Михаилу Мишустину.

Выдавать такую льготу можно малообеспеченным и многодетным семьям с детьми в возрасте от пяти до 18 лет.

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