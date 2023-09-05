В ГД предложили ввести "Чеховскую карту" для оплаты онлайн-курсов

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Депутаты от партии "Новые люди" предложили ввести "Чеховскую карту" для школьников и студентов, баллы с которой можно будет потратить на покупку онлайн-курсов на отечественных образовательных платформах. Обращение они направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову, передает ТАСС.

Авторы инициативы объяснили, что принцип программы заключается в автоматическом накоплении баллов за высокую успеваемость в школах и учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Приобрести курсы можно будет только на тех платформах, у которых есть гослицензия на ведение образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

Отмечается, что в РФ динамично растет популярность программ онлайн-образования, в связи с чем введение "Чеховской карты" с механизмом "Пушкинской карты" поможет увеличить его доступность.

Это, в свою очередь, поспособствует достижению поставленных указом Владимира Путина национальных целей развития страны до 2030 года в части формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерство культуры РФ рассматривает возможность добавить цирки в программу "Пушкинская карта". Соответствующий запрос в ведомство было направлено из компании "Росгосцирк".

До этого стало известно, что с 3 августа "Пушкинские карты" могут заблокировать до конца календарного года тем пользователям, которые один раз нарушили правила программы карты. Если правила будут нарушены трижды, участника исключат из программы.

В Минкультуры объяснили, почему школьники и студенты могут лишиться "Пушкинской карты"